Aperçu du match : Real Valladolid

11/09/2021 à 16h00 CEST

Dimanche prochain à 16h00 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième division, qui affrontera le Valladolid et à Ténérife dans le José Zorrilla.

Les Valladolid réel attend avec impatience de récupérer des points dans le match correspondant à la cinquième journée après avoir subi une défaite contre lui Burgos dans le match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des quatre matches disputés jusqu’à présent, avec cinq buts pour et quatre contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ténérife réussi à vaincre le SD Ponferradina 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Alex Munoz et Elady Zorrilla, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Valladolid réel. Avant ce match, le Ténérife ils avaient remporté deux des quatre matchs disputés en deuxième division cette saison, avec un bilan de quatre buts marqués contre un encaissé.

En tant que local, le Valladolid réel il a su défendre son but lors de son seul match à domicile en deuxième division. Dans le rôle de visiteur, le Ténérife ils ont gagné une fois et fait match nul une fois dans leurs deux matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le José Zorrilla et le bilan est de deux défaites et cinq nuls en faveur de la Valladolid réel. À son tour, l’équipe locale a une séquence de 13 matchs d’affilée sans perdre à domicile contre le Ténérife. Le dernier match auquel ils ont joué Valladolid et le Ténérife dans ce tournoi, il a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminé par un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième division, on constate que l’équipe visiteuse a un point d’avance. Les Valladolid réel Il arrive au meeting en sixième position avec sept points au casier. Quant à son rival, le Ténérife, est en quatrième position avec huit points.