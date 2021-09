Aperçu du match : Sampdoria – Inter

12/09/2021 à 14:47 CEST

Dimanche prochain à 12h30 se jouera le match de la troisième journée de Serie A, qui mesurera le Sampdoria et à Inter dans le Luigi ferraris.

La Sampdoria Il affronte le match de la troisième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre les Sassuolo à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de zéro but pour et un contre.

Du côté des visiteurs, le Inter a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Hellas Vérone à la maison et le Gênes dans son domaine, respectivement 1-3 et 4-0, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Sampdoria. À ce jour, sur les deux matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté deux avec un bilan de sept buts marqués contre un encaissé.

En tant que local, le Sampdoria ont subi une défaite dans leur stade lors de leur seul duel disputé jusqu’à présent à domicile en Serie A. Dans les sorties, les Inter il a réussi à gagner dans son seul match à l’extérieur jusqu’à présent dans la compétition.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la Sampdoria et le bilan est de 10 défaites et huit nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier affrontement entre les Sampdoria et le Inter Ce tournoi s’est déroulé en mai 2021 et s’est terminé sur un score de 5-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, le Inter il est en tête du classement avec cinq points d’écart par rapport à son rival. Les locaux arrivent au rendez-vous en treizième position et avec un point au casier. Pour sa part, Inter il compte six points et occupe la deuxième position du classement.