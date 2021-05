Aperçu du match: San Fernando de Henares

22/05/2021 à 11h30 CEST

le Villaverde visitez ce dimanche pour Municipale de Santiago del Pino se mesurer avec San Fernando de Henares à son huitième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 11h30.

le San Fernando de Henares Il arrive avec enthousiasme pour le huitième jour après avoir battu L’Alamo dans le Facundo Rivas par 1-2, avec des buts de Alex Diaz Oui Koke. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des six matches disputés jusqu’à présent, avec 23 buts en faveur et 42 contre.

Du côté des visiteurs, le Villaverde a subi une défaite contre Saint Ana dans le dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière au championnat. Avant ce match, le Villaverde il avait gagné dans zéro des six matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison et ajoute un chiffre de 41 buts encaissés contre 23 en faveur.

En termes de performances à domicile, le San Fernando de Henares il a réalisé un bilan d’une victoire et deux défaites en trois matchs disputés dans son peloton, ce qui offre plus d’occasions que prévu aux visiteurs, qui auraient plus de facilité à gagner. Dans le rôle de visiteur, le Villaverde Il a un bilan de deux défaites et un nul en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le jeu qui le mesurera avec le San Fernando de Henares.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Municipale de Santiago del Pino, en fait, les chiffres montrent deux défaites et cinq nuls en faveur de la San Fernando de Henares. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs six dernières visites au stade de la San Fernando de Henares. Le dernier match entre San Fernando de Henares et le Villaverde Cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un match nul 0-0.

À ce moment, le San Fernando de Henares il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 25 points au classement. En revanche, les visiteurs ont 23 points et occupent la huitième position de la compétition.