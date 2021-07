Aperçu du match : Sanfrecce Hiroshima

07/10/2021 à 11h00 CEST

le Sanfrecce Hiroshima reçoit ce dimanche à 11h00 la visite du Yokohama dans le Stade EDION lors de leur vingt-deuxième match en J1 Japanese League.

le Sanfrecce Hiroshima Il affronte le match de la vingt-deuxième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Sagan tosu à son dernier match. De plus, les locaux ont remporté sept des 21 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 24 buts pour et 21 contre.

Du côté des visiteurs, le Yokohama a subi une défaite contre le Kawasaki Frontale lors du dernier match (0-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans le tournoi. À ce jour, sur les 21 matchs que l’équipe a disputés en J1 Japanese League, elle en a remporté un avec 13 buts pour et 51 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sanfrecce Hiroshima il a gagné trois fois, été battu à trois reprises et a fait quatre nuls en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il glisse des points dans son fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. A la maison, le Yokohama Il a un bilan de neuf défaites et un match nul en 10 matchs joués, donc en théorie cela pourrait être un match favorable pour le Sanfrecce Hiroshima Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade EDION et le bilan est une défaite et un match nul en faveur de la Sanfrecce Hiroshima. De même, l’équipe visiteuse accumule deux matches de suite sans perdre à domicile contre le Sanfrecce Hiroshima. La dernière fois qu’ils ont affronté le Sanfrecce Hiroshima et le Yokohama Dans cette compétition, c’était en avril 2021 et la rencontre s’est conclue par un résultat de 0-3 pour les locaux.

En ce moment, entre le Sanfrecce Hiroshima et le Yokohama il y a une différence de 22 points au classement. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec 30 points au classement. Pour sa part, Yokohama il compte huit points et est classé 20e de la compétition.