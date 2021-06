Aperçu du match : Sanfrecce Hiroshima

18/06/2021 à 12h00 CEST

le Sanfrecce Hiroshima reçoit ce samedi à 12h00 la visite du Kashiwa reysol dans le Stade EDION lors de leur dix-huitième rencontre en J1 Japanese League.

le Sanfrecce Hiroshima Le match vient avec optimisme après avoir remporté la victoire loin de leur terrain dans le Stade commémoratif Expo ’70 par 1-2 devant Crevette Osaka, avec des objectifs de Kawabe Oui Sasaki. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté six des 19 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise avec un chiffre de 22 buts pour et 20 contre.

Pour sa part, Kashiwa reysol ne pouvait pas gagner à Consadole Sapporo lors de son dernier match (1-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans la compétition. Sur les 17 matchs qu’il a disputés cette saison de la J1 Japanese League, le Kashiwa reysol il en a remporté quatre avec un bilan de 15 buts pour et 24 contre.

En tant que local, le Sanfrecce Hiroshima Ils ont réalisé un bilan de deux victoires, trois défaites et trois nuls en huit matchs disputés dans leur stade, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui redonnent espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Kashiwa reysol Il a été battu six fois et a fait match nul deux fois en neuf matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Sanfrecce Hiroshima Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade EDION et le bilan est de six défaites et trois nuls en faveur de la Sanfrecce Hiroshima. A son tour, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs de suite au stade de la Sanfrecce Hiroshima. Le dernier match auquel ils ont joué Sanfrecce Hiroshima et le Kashiwa reysol dans ce tournoi a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminé sur un résultat de 0-1 en faveur du Kashiwa reysol.

En référence à leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on peut voir que les deux équipes sont séparées de 12 points en faveur de Sanfrecce Hiroshima. L’équipe de Hiroshi jofuku Il arrive au match en huitième position et avec 26 points avant le match. Pour sa part, le Kashiwa reysol il a 14 points et est à la dix-septième place du tournoi.