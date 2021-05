Aperçu du match: Sant Andreu

15/05/2021 à 18:02 CEST

le Sant Andreu reçoit ce dimanche à 18h00 la visite du San Cristobal dans le Narcís Sala lors de leur sixième duel dans la deuxième phase de la troisième division.

le Sant Andreu affronte le sixième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa position après avoir tiré le dernier match joué contre le CE Manresa. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec 28 buts en faveur et 23 contre.

Du côté des visiteurs, le CP San Cristóbal ils ont été battus par 1-2 dans le dernier match qu’ils ont joué contre le UE Vilassar de Mar, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le CP San Cristóbal il n’en a remporté aucun avec un chiffre de 23 buts pour et 21 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sant Andreu Ils ont réalisé des chiffres d’une défaite et d’un match nul en deux matchs à domicile, ce qui offre plus d’occasions que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. À la maison, le CP San Cristóbal a fait match nul deux fois lors de ses deux matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade du Sant Andreu si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Narcís Sala, aboutissant à une victoire en faveur de la Sant Andreu. La dernière confrontation entre les Sant Andreu et le San Cristobal Cette compétition s’est déroulée en novembre 2019 et s’est terminée par un score de 2-0 en faveur de la San Cristobal.

À ce jour, le Sant Andreu il est en tête du classement avec une différence de cinq points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la première place avec 39 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en cinquième position avec 34 points.