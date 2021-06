Aperçu du match : Santa Ana

05/06/21 à 12:13 CEST

le Aranjuez visite ce dimanche pour Municipalité de Santa Ana se mesurer avec Sainte Anne dans son dixième tour de la deuxième phase de troisième division, qui débutera à 12h00.

le Sainte Anne vient au duel avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Móstoles CF dans le match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des sept matches disputés à ce jour, avec une séquence de 15 buts pour et 62 contre.

Pour sa part, Réel Aranjuez ne pouvait pas gagner à Complutense Alcala lors de leur dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire sur le Sainte Anne Cela vous aiderait à améliorer votre palmarès en compétition. À ce jour, sur les neuf matches que l’équipe a disputés en deuxième phase de troisième division, elle en a remporté deux avec un bilan de 27 buts marqués contre 49 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sainte Anne Il a réalisé des chiffres de trois défaites en trois matchs disputés dans son domaine, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Dans le rôle de visiteur, le Réel Aranjuez a été battu quatre fois au cours des quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Sainte Anne ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Sainte AnneEn fait, les chiffres montrent quatre défaites et un match nul pour l’équipe à domicile. Le dernier affrontement entre les Sainte Anne et le Aranjuez Cette compétition s’est jouée en mars 2013 et s’est terminée sur un score de 1-2 en faveur du Aranjuez.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, nous pouvons voir que le Réel Aranjuez ils devancent l’équipe locale avec huit points d’avance. le Sainte Anne Il arrive à la rencontre avec 13 points à son casier et occupant la onzième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en dixième position avec 21 points.