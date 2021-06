Aperçu du match : Santa Teresa Badajoz

in

19/06/2021 à 12:12 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera le match de la trente-troisième journée de la Primera Iberdrola, dans lequel nous verrons la victoire à Sainte Thérèse et à Real Madrid dans le Nouvelle crèche municipale.

le Santa Teresa Badajoz il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-troisième journée après avoir subi une défaite contre lui Rayo Vallecano Femmes lors du match précédent par un résultat de 5-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 32 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 21 buts pour et 69 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Real Madrid Femmes a remporté ses deux derniers matches de compétition contre le Société Royale Féminine dans son fief et le Club Athlétique Femmes hors de son terrain, 3-2 et 1-3 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Santa Teresa Badajoz. Avant ce match, le Real Madrid Femmes il avait remporté 22 des 32 matchs disputés en Primera Iberdrola cette saison, avec un bilan de 69 buts marqués contre 31 encaissés.

Concernant les résultats à domicile, le Santa Teresa Badajoz Il a un bilan de deux victoires, 11 défaites et trois nuls en 16 matchs joués à domicile, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Aux sorties, le Real Madrid Femmes Ils ont été battus trois fois et ont fait match nul deux fois en 16 matchs disputés, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les locaux devront affronter.

À leur tour, les locaux ont une séquence de trois matchs d’affilée gagnant à domicile contre le Real Madrid. Le dernier match auquel ils ont joué Sainte Thérèse et le Real Madrid Ce tournoi a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminé sur un résultat 1-0 en faveur de la Real Madrid.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus du Santa Teresa Badajoz avec une différence de 46 points. A ce moment, le Santa Teresa Badajoz il compte 24 points et occupe la seizième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 70 points et occupent la deuxième position de la compétition.