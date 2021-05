Aperçu du match: Santos Laguna

05/02/2021

Allumé à 9h00 CEST

le Santos Laguna reçoit ce lundi à 2h06 la visite du Puebla dans le Stade Tsm Corona lors de leur dix-septième rencontre en Liga MX de Clausura.

le Santos Laguna les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match correspondant au dix-septième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Pachuca par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 16 matchs disputés à ce jour.

Du côté des visiteurs, le Puebla a réalisé un nul nul contre le Pumas UNAM, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, pour qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui restaient sur la route. Sur les 16 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Puebla Il en a remporté sept.

En référence aux résultats en tant que local, le Santos Laguna il a réalisé un bilan de six victoires, une défaite et un nul en huit matchs disputés dans son stade, des chiffres qui montrent le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’il joue dans son stade. Aux sorties, le Puebla Il a un bilan de quatre victoires, une défaite et deux nuls en sept matchs joués, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Santos LagunaEn fait, les chiffres montrent neuf victoires et sept nuls en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Puebla. Le dernier match auquel ils ont joué Santos Laguna et le Puebla dans cette compétition a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminée par un résultat de 0-2 en faveur de la Santos Laguna.