Aperçu du match: Sassuolo – Sampdoria

23/04/2021 à 20:46 CEST

Samedi prochain à 20h45 se jouera le match de la trente-troisième journée de Serie A, dans lequel nous verrons le Sassuolo Pourtant le Sampdoria dans le Stade Mapei – Città Del Tricolore.

le Sassuolo face à l’esprit renforcé pour le match de la trente-troisième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 3-1, le premier contre le AC Milan à domicile et le deuxième contre Fiorentina en tant que local. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 13 des 32 matches disputés jusqu’à présent en Serie A, avec 54 buts pour et 50 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Sampdoria Il venait de remporter ses deux derniers matchs par 0-1 et 3-1, le premier contre le Crotone hors de son champ et le second devant lui Hellas Vérone dans son domaine, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stadium du Sassuolo. À ce jour, sur les 32 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté 12 et compte 43 buts marqués contre 46 buts encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Sassuolo Il a gagné cinq fois, il a perdu trois fois et il a fait match nul sept fois en 15 matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. . Aux sorties, le Sampdoria a un bilan de cinq victoires, sept défaites et quatre nuls en 16 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de Sassuolo pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de SassuoloEn fait, les chiffres montrent trois victoires, deux défaites et quatre nuls pour l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont affronté le Sassuolo et la Sampdoria dans la compétition, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 2-3 pour les locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par sept points en faveur de la Sassuolo. le Sassuolo Il arrive au meeting avec 49 points dans son casier et occupe la huitième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est neuvième avec 42 points.