Aperçu du match: SCD Durango

28/05/2021 à 18:15 CEST

Samedi prochain à 18h15 se jouera le match de la huitième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans laquelle nous verrons le différend de victoire Durango et à Aurrera dans le Terrain de football de Tabira.

le SCD Durango arrive au huitième match avec l’intention d’améliorer sa performance dans la compétition après avoir fait match nul 0-0 contre le Balmaseda dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des sept matchs disputés à ce jour, avec 25 buts en faveur et 25 contre.

Pour sa part, Aurrera Ondarroa il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Sodupe dans son fief et le Ariznabarra hors de son champ, 5-0 et 1-2 respectivement, il espère donc répéter le résultat, maintenant dans le stade de la SCD Durango. Sur les sept matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Aurrera Ondarroa Il en a remporté quatre et ajoute un chiffre de 37 buts encaissés contre 34 en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le SCD Durango Il a réalisé un bilan de trois nuls en trois matchs disputés dans son stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Aurrera Ondarroa ils ont gagné deux fois et fait match nul une fois dans leurs trois matchs jusqu’à présent, ils peuvent donc être considérés comme un adversaire plus que dangereux en dehors de leur stade, où ils marquent une grande partie des points.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de SCD DurangoEn fait, les chiffres montrent trois défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe à domicile accumule une séquence de cinq matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Aurrera. Le dernier match entre Durango et le Aurrera Ce tournoi a eu lieu en mars 2017 et s’est terminé par un match nul 1-1.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Aurrera Ondarroa est en avance sur le SCD Durango avec une différence d’un point. L’équipe de Jon Larreategi il se classe quatrième avec 32 points sur son tableau de bord. Quant à l’équipe visiteuse, le Aurrera Ondarroa, est troisième du classement avec 33 points.