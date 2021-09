Aperçu du match : SCO Angers

21/09/2021 à 21:02 CEST

Mercredi prochain à 21h se jouera le match de la septième journée de Ligue 1, dans lequel on verra le Angers et à Marseille dans le Stade Raymond Kopa.

Les SCO Angers atteint la septième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui FC Nantes dans le match précédent par un résultat de 1-4. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des six matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1 et ont réussi à inscrire 10 buts pour et six contre.

Concernant les visiteurs, le Olympique de Marseille il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Stade rennais en tant que local et le AS Monaco hors de son terrain, respectivement 2-0 et 0-2, il entend donc profiter de la dynamique gagnante dans le stade de la SCO Angers. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté quatre avec un chiffre de 12 buts pour et cinq contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le SCO Angers Il a un bilan de deux victoires et une défaite en trois matchs disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, laissant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Dans le rôle de visiteur, le Olympique de Marseille a gagné deux fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, donc le SCO Angers Vous devrez affronter un adversaire compliqué habitué à marquer des points à l’extérieur.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la SCO Angers, les chiffres font état de trois défaites et de trois nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Angers et le Marseille dans ce tournoi, il a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 3-2 pour le Marseille.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de Ligue 1, on constate que les visiteurs sont au dessus des SCO Angers avec une différence de deux points. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 11 points au classement. En revanche, les visiteurs ont 13 points et occupent la deuxième position de la compétition.