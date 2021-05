Aperçu du match: Seattle Sounders

22/05/2021 à 22h30 CEST

le Sounders de Seattle jouera son neuvième match en Major League Soccer contre le Atlanta, qui débutera dimanche prochain à 22h30 dans le Champ CenturyLink.

le Sounders de Seattle Il arrive avec impatience à la 9e journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Los Angeles FC dans son fief (2-0) et contre lui Tremblements de terre de San Jose à la maison (0-1). Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des six matchs disputés à ce jour dans la Major League Soccer et ont enregistré une séquence de 13 buts contre deux buts concédés.

Du côté des visiteurs, le Atlanta United vient de battre à domicile 1-0 dans le Stade Mercedes-Benz, avec un objectif de Châtain contre Impact de Montréal dans le dernier match joué, il compte donc profiter de l’inertie victorieuse dans le stade de la Sounders de Seattle. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Atlanta United il en a remporté deux et accumule un chiffre de quatre buts encaissés contre six en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sounders de Seattle ils ont gagné trois fois en trois matchs jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Aux sorties, le Atlanta United Il a perdu une fois et a fait match nul deux fois lors de ses trois matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Sounders de Seattle pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Sounders de SeattleEn fait, les chiffres montrent une victoire et un nul pour l’équipe locale. De plus, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Sounders de Seattle et le Atlanta Dans cette compétition, elle a eu lieu en juillet 2019 et s’est terminée par un résultat 2-1 pour les locaux.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, on voit que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de huit points. L’équipe de Brian Schmetzer il se classe premier avec 16 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs ont huit points et occupent la quatrième position du tournoi.