Aperçu du match : Séville Féminin

25/06/2021 à 18h00 CEST

Samedi prochain à 18h00 se jouera le match de la dernière journée de la Primera Iberdrola, dans lequel nous verrons le Séville et à Espanol dans le Jésus Navas.

le Séville Femmes il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-quatrième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Club Athlétique Femmes par un score de 2-0. De plus, les locaux ont remporté 11 des 33 matches disputés à ce jour dans la Primera Iberdrola, avec 40 buts pour et 49 contre.

Pour sa part, Espanyol Femmes a dû se contenter d’un match nul 3-3 contre le Madrid CFF lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Séville Femmes. À ce jour, sur les 33 matchs que l’équipe a disputés dans la Primera Iberdrola, elle en a remporté six et a un bilan de 30 buts marqués contre 68 buts reçus.

En tant que local, le Séville Femmes a un bilan de six victoires, quatre défaites et six nuls en 16 matchs disputés dans son domaine, des valeurs qui peuvent sembler encourageantes pour lui Espanyol Femmes, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Jésus Navas. Aux sorties, le Espanyol Femmes ils ont gagné deux fois et ont été battus 12 fois en 16 matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe a manqué lors de ses matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Séville Femmes et les résultats sont une victoire, quatre défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. Le dernier affrontement entre les Séville et le Espanol Cette compétition a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée par un résultat de 0-3 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement Primera Iberdrola, nous pouvons voir que les équipes locales sont en tête avec un avantage de 17 points par rapport au Séville Femmes. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec 42 points au classement. De leur côté, les visiteurs sont en seizième position avec 25 points.