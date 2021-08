Aperçu du match : Shonan Bellmare

08/08/2021 à 12:01 CEST

Le Bois de Kashima rendez-vous ce lundi pour Stade Shonan BMW Hiratsuka se mesurer avec bellmar Shonan dans sa vingt-troisième manche de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

Le bellmar Shonan atteint la vingt-troisième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui FC Tokyo dans le match précédent par un score de 0-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des 22 matchs disputés jusqu’à présent en J1 Japanese League, avec une séquence de 21 buts pour et 28 contre.

Du côté des visiteurs, le Bois de Kashima a subi une défaite contre le Kashiwa reysol lors du dernier match (2-1), de sorte qu’une victoire contre le bellmar Shonan cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté 10 avec 35 buts pour et 23 contre.

En termes de performances à domicile, le bellmar Shonan a gagné deux fois, a été battu trois fois et a fait match nul six fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade Stade Shonan BMW Hiratsuka Ce ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. A la maison, le Bois de Kashima Il a un bilan de quatre victoires, cinq défaites et deux nuls en 11 matchs joués, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Shonan BMW Hiratsuka, se soldant par une défaite et un match nul en faveur du bellmar Shonan. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Bois de KashimaEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le bellmar Shonan et le Bois de Kashima dans ce tournoi, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 3-1 pour les visiteurs.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que l’équipe visiteuse est en avance sur le bellmar Shonan avec une différence de 14 points. L’équipe de Bin ukishima Il arrive au match en quinzième position et avec 21 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 35 points et occupent la sixième position de la compétition.