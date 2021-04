Aperçu du match: Silva SD

01/04/2021 à 13h45 CEST

le Silva et le Errer Ils poursuivent leur participation à la deuxième phase de la troisième division à la recherche de nouveaux buts, jouant ce vendredi à 12h00 le match correspondant à la journée d’ouverture au stade. Un Grela 1.

le Silva SD il a terminé sixième de la première phase de la troisième division avec 30 points et des chiffres de 21 buts en faveur et 20 contre.

Quant à son rival, le CD Estradense il était en quatrième position dans la phase précédente de la compétition avec 31 points et un bilan de 35 buts en sa faveur et 34 contre.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Silva SD et l’équilibre est une défaite pour l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Silva et le Errer dans ce tournoi, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-2 en faveur des visiteurs.