Aperçu du match: Southampton – Leeds United

17/05/2021 à 19:01 CEST

Mardi prochain à 19h00 se jouera le match de la trente-septième journée de Premier League, dans lequel nous le verrons affronter le Southampton et à Leeds dans le Stade St. Mary.

le Southampton vient avec optimisme pour le match du trente-septième jour après avoir remporté le Fulham dans le Stade St. Mary par 3-1, avec autant de Che Adams, Tella Oui Walcott. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 12 des 36 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 47 buts en faveur et 63 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Leeds United a gagné contre Burnley hors de son terrain par 0-4 et auparavant, il l’avait également fait à domicile contre le Tottenham Hotspur 3-1, il compte donc profiter de l’inertie gagnante dans le stadium du Southampton. Sur les 36 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Premier League, le Leeds United Il en a remporté 16 avec 57 buts pour et 53 contre.

Concernant les performances de la maison, le Southampton Il a un bilan de huit victoires, sept défaites et trois nuls en 18 matchs disputés à domicile, ce qui semble montrer que ce n’est pas l’une des équipes les plus difficiles à battre à domicile. À la maison, le Leeds United a remporté neuf fois en 18 matchs jusqu’à présent, les joueurs de la Southampton Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade St. Mary et le bilan est de sept défaites et deux nuls en faveur de la Southampton. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté deux matchs de suite à domicile contre le Leeds. Le dernier match auquel ils ont joué Southampton et le Leeds Dans ce tournoi, il a eu lieu en février 2021 et s’est terminé sur un résultat 3-0 en faveur des visiteurs.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, on peut voir qu’avant le match, le Leeds United est en avance sur le Southampton avec une différence de 10 points. le Southampton Il arrive au meeting en quatorzième position avec 43 points dans le casier. En revanche, les visiteurs ont 53 points et occupent la dixième position de la compétition.