Aperçu du match: Stade de Reims

22/05/2021 à 21:06 CEST

Dimanche prochain à 21h00 se jouera le match de la dernière journée de Ligue 1, dans lequel nous verrons le Reims et à Bordeaux dans le Stade Auguste Delaune.

le Stade de Reims Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-huitième journée après avoir subi une défaite contre lui Paris S. Germain lors du match précédent par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans neuf des 37 matchs disputés jusqu’à présent, avec 41 buts en faveur et 48 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le FC Girondins Bordeaux a été imposé à Racing de Lens 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Hwang Ui-Jo, Youssouf Sabaly Oui Mehdi Zerkane, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de Stade de Reims. À ce jour, sur les 37 matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté 12 avec un bilan de 40 buts marqués contre 55 encaissés.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Stade de Reims Il a réalisé des statistiques de quatre victoires, six défaites et huit nuls en 18 matchs disputés dans son stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui auraient plus de facilité à gagner. Aux sorties, le FC Girondins Bordeaux Il a été battu 11 fois et a fait match nul deux fois en 18 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Stade de Reims si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Stade de ReimsEn fait, les chiffres montrent une défaite et trois nuls pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe visiteuse accumule deux matches d’affilée sans connaître la défaite à l’extérieur contre le Reims. La dernière confrontation entre les Reims et le Bordeaux Ce tournoi a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminé avec un score de 1-3 pour les locaux.

En ce moment, les deux équipes sont à égalité à 42 points dans le tableau de Ligue 1, donc le prochain match peut être une bonne occasion de briser l’égalité. le Stade de Reims se place en treizième position tandis que, pour sa part, le FC Girondins Bordeaux est quatorzième en attendant le prochain match.