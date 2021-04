Aperçu du match: Stade Rennes

10 avr.2021 à 13:03 CEST

le Rennes reçoit ce dimanche à 13h00 la visite du Nantes dans le Parc Roazhon lors de leur trente-deuxième match de Ligue 1.

le Stade rennais Il affronte le match de la trente-deuxième journée avec la volonté d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir dessiné le dernier match joué contre le Stade de Reims. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 12 des 31 matches disputés à ce jour en Ligue 1 et ont réussi à marquer 39 buts pour et 35 contre.

Du côté des visiteurs, le FC Nantes a subi une défaite contre OGC Nice dans le dernier match (1-2), de sorte qu’une victoire contre le Stade rennais Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. À ce jour, sur les 31 matchs joués par le FC Nantes en Ligue 1, il en a remporté cinq avec un chiffre de 32 buts pour et 48 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Stade rennais Il a réalisé un bilan de six victoires, six défaites et trois nuls en 15 matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, le FC Nantes Il a gagné trois fois et fait match nul cinq fois en 15 matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. Stade rennais si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Parc Roazhon, en fait, les chiffres montrent six défaites et huit nuls en faveur de la Stade rennais. À leur tour, les locaux ont un total de sept matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de Ligue 1. Le dernier match entre les Rennes et le Nantes Ce tournoi a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminé par un match nul 0-0.

En référence à leur position dans le classement de la Ligue 1, on peut voir qu’avant le match, les Stade rennais est en avance sur le FC Nantes avec une différence de 17 points. Les locaux, avant ce match, sont à la septième place avec 45 points au classement. Quant à son rival, le FC Nantes, est en dix-neuvième position avec 28 points.