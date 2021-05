Aperçu du match: Tenerife – Almería

05/07/2021 à 09:19 CEST

le Almeria voyager ce vendredi pour Heliodoro Rodríguez López se mesurer avec Ténérife dans son trente-huitième match de la deuxième division, qui débutera à 21h00.

le Ténérife Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-huitième journée après avoir subi une défaite contre lui Girona lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 37 matchs disputés à ce jour, avec 31 buts en faveur et 31 contre.

Pour sa part, Almeria a récolté une égalité dans les deux sens contre le Vrai Oviedo, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les 37 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté 18 avec un bilan de 53 buts marqués contre 35 encaissés.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Ténérife Il a gagné neuf fois, a perdu trois fois et a fait match nul six fois en 18 matchs disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. À la maison, le Almeria ils ont gagné neuf fois et ont été battus sept fois en 18 matchs, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Ténérife et les résultats sont quatre victoires, trois défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de Ténérife. La dernière fois qu’ils ont affronté le Ténérife et le Almeria Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et le match s’est conclu sur un score de 2-0 en faveur des visiteurs.

Actuellement, entre Ténérife et le Almeria il y a une différence de 16 points dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 47 points au classement. Pour sa part, le Almeria il compte 63 points et occupe la troisième place du classement.