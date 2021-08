Aperçu du match : Tijuana – Puebla

17/08/2021

Le à 04:30 CEST

Mercredi prochain au Stade chaud à 04h06, le Tijuana et le Puebla lors de la cinquième journée de la MX Opening League.

Le Tijuana Il affronte la cinquième journée du tournoi en voulant regagner sa place après avoir fait match nul lors du dernier match disputé contre le FC Juárez. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés à ce jour, avec trois buts en faveur et sept contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Puebla a obtenu une égalité à un contre Tigres de l’UANL, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés dans la MX Opening League, elle n’en a remporté aucun avec un solde de deux buts pour et six contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Tijuana il a réalisé des chiffres de deux défaites en deux matchs disputés dans son domaine, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. A la maison, le Puebla a un bilan d’une défaite et d’un nul en deux matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade du Tijuana pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade chaud et le bilan est de deux défaites et deux nuls en faveur de la Tijuana. La dernière fois qu’ils ont affronté le Tijuana et le Puebla dans la compétition était en janvier 2021 et le match s’est conclu par un résultat de 0-1 en faveur de la Tijuana.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, nous pouvons voir que les visiteurs sont au-dessus des Tijuana avec une différence d’un point. Le Tijuana il atteint la rencontre avec un point dans son casier et occupant la dix-huitième place avant le match. De leur côté, les visiteurs comptent deux points et occupent la seizième position du tournoi.