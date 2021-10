Aperçu du match : Tokushima Vortis

in

02/10/2021 à 06:00 CEST

Dimanche prochain à 06h00 se jouera le match de la trente et unième journée de la J1 Japanese League, qui mesurera à Tokushima et à Sagan tosu dans le Stade de la sueur de Pocari.

Les Tokushima Vortis arrive avec enthousiasme à la trente et unième journée après avoir gagné en tant que visiteur par un score de 0-1 à Vegalta Sendai dans le Stade Yurtèque Sendai, avec un objectif de Ishii. De plus, les locaux ont remporté sept des 30 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 22 buts pour et 43 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sagan tosu a subi une défaite contre le Guêpe de Fukuoka lors du dernier match (3-0), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans la compétition. A ce jour, sur les 30 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté 14 et ajoute un chiffre de 26 buts encaissés contre 38 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Tokushima Vortis ils ont gagné trois fois, perdu huit fois et fait quatre nuls en 15 matchs joués jusqu’à présent, de telle sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’opportunités que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Sagan tosu Ils ont gagné cinq fois et fait match nul cinq fois au cours de leurs 15 matchs disputés, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Tokushima Vortis, les chiffres montrent une défaite pour l’équipe à domicile. Le dernier match auquel ils ont joué Tokushima et le Sagan tosu dans cette compétition, c’était en mai 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-0 en faveur du Sagan tosu.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que l’équipe visiteuse dispose d’un avantage de 25 points. Les locaux arrivent à la rencontre en dix-septième position et avec 26 points au casier. En revanche, les visiteurs sont en septième position avec 51 points.