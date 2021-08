Aperçu du match : Toronto FC

08/07/2021 à 02:01 CEST

Le Toronto FC jouera son vingt-quatrième match en Major League Soccer contre le La ville de New York, qui aura lieu ce dimanche à 2h00 dans le Champ BMO.

Le Toronto FC Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-quatrième journée après avoir perdu son dernier match contre lui Union de Philadelphie par un score de 3-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des 17 matches disputés à ce jour en Major League Soccer, avec une séquence de 21 buts pour et 36 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le La ville de New York a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le le feu de Chicago lors de son dernier match, il vient donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. Sur les 16 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le La ville de New York Il en a remporté huit avec un bilan de 30 buts pour et 16 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Toronto FC ont gagné une fois, perdu deux fois et fait quatre nuls en sept matchs joués jusqu’à présent, donc visite du stade Champ BMO ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le La ville de New York Il a un bilan de deux victoires, trois défaites et deux nuls en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Toronto FC et les résultats sont quatre défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Toronto FC. Le dernier match entre Toronto FC et le La ville de New York Dans cette compétition, il s’est joué en mai 2021 et s’est soldé par un match nul (1-1).

En analysant le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que les visiteurs ont un avantage de 13 points par rapport au Toronto FC. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 14 points au classement. En revanche, les visiteurs sont en cinquième position avec 27 points.