Aperçu du match: tremblements de terre de San Jose

12/05/2021 à 04h30 CEST

Jeudi prochain à 04h30 se jouera le match de la sixième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Tremblements de terre de San Jose et à Sounders de Seattle dans le Stade Avaya.

le Tremblements de terre de San Jose affronte avec optimisme le match de la sixième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Véritable lac salé hors de son champ et devant le DC United dans leur fief par 1-2 et 4-1, respectivement. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec 10 buts marqués contre cinq encaissés.

Pour sa part, Sounders de Seattle a réussi à vaincre le LA Galaxy 3-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Forgeron Oui Ruidíaz, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade de Tremblements de terre de San Jose. Avant ce match, le Sounders de Seattle il avait remporté deux des trois matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec un record de huit buts pour et un contre.

En termes de performances à domicile, le Tremblements de terre de San Jose il a réussi à battre tous ses matchs à domicile en Major League Soccer jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Sounders de Seattle il a dû se contenter d’un match nul dans son seul différend à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade Avaya et le bilan est de cinq victoires, trois défaites et cinq nuls en faveur de la Tremblements de terre de San Jose. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs six dernières visites au stade de la Tremblements de terre de San Jose. Le dernier match auquel ils ont joué Tremblements de terre de San Jose et le Sounders de Seattle Ce tournoi a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminé sur un résultat 4-1 en faveur de la Sounders de Seattle.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de deux points. le Tremblements de terre de San Jose Il arrive au meeting avec neuf points dans son casier et occupant la première place avant le match. Quant au rival, le Sounders de Seattle, est en troisième position avec sept points.