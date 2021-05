Aperçu du match: Tuilla – Caudal Deportivo

08/05/2021 à 17:23 CEST

le Tuilla reçoit ce dimanche à 17h00 la visite du Couler au Le Candín lors de leur sixième duel dans la deuxième phase de la troisième division.

le Tuilla arrive au sixième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Gijón Industrial lors du match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 30 buts en faveur et 22 contre.

Du côté des visiteurs, le Flux sportif a réussi à vaincre le Titanic royal 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Robert Martinez Oui Omar Hernandez, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Tuilla. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Flux sportif l’un d’eux a gagné et ajoute un chiffre de 25 buts encaissés contre 41 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Tuilla a gagné une fois et fait match nul une fois en deux matchs jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui sembler encourageants Flux sportif, puisqu’ils montrent une certaine faiblesse des prémisses dans les matchs qui se jouent en Le Candín. Dans le rôle de visiteur, le Flux sportif Il a fait match nul deux fois lors de ses deux matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Tuilla pour essayer de casser les statistiques.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Tuilla et les résultats sont cinq défaites et quatre nuls pour l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Tuilla et le Couler dans cette compétition c’était en mars 2020 et s’est terminé sur un résultat de 0-2 favorable à la Couler.

Actuellement, le Flux sportif il est en tête du classement avec une différence de six points par rapport à son rival. le Tuilla Il a 37 points dans la surface, se classant deuxième. Quant à l’équipe visiteuse, le Flux sportif, est premier du classement avec 43 points.