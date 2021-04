Aperçu du match: Turin – Naples

25/04/2021 à 18:31 CEST

Lundi prochain à 18h30 se jouera le match de la trente-troisième journée de Serie A, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Turin et à Naples dans le Stade olympique Grande Torino.

le Turin Il affronte le match de la trente-troisième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Bologne dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 31 matches disputés à ce jour en Serie A, avec une séquence de 46 buts pour et 54 contre.

Du côté des visiteurs, le Naples a réussi à vaincre le Lazio 5-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Matteo Politano, Victor Osimhen, Lorenzo Insigne Oui Sèche Mertens, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Turin. Avant ce match, le Naples ils avaient gagné dans 20 des 32 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un bilan de 71 buts en faveur et 37 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Turin ils ont gagné deux fois, ont été battus cinq fois et ont fait match nul huit fois en 15 matchs disputés jusqu’à présent, donnant aux visiteurs plus d’opportunités que prévu, qui auraient pu plus facilement gagner. Dans le rôle de visiteur, le Naples ils ont gagné neuf fois et fait match nul une fois au cours de leurs 16 matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de TurinEn fait, les chiffres montrent quatre victoires, sept défaites et quatre nuls pour l’équipe à domicile. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs cinq dernières visites au stade de la Turin. Le dernier match entre Turin et le Naples La compétition a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminée par un match nul 1-1.

En référence à sa position dans le classement de la Serie A, nous pouvons voir que le Naples ils devancent l’équipe locale avec 32 points d’avance. L’équipe de Davide Nicola Il entre dans le match en seizième position et avec 31 points avant le match. Pour sa part, le Naples il compte 63 points et occupe la cinquième place du classement.