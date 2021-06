Aperçu du match : Txantrea – FC Bidezarra

in

17/06/2021 à 20:01 CEST

Vendredi prochain à 20h00 se jouera le match de la neuvième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Txantrea et à Bidezarra dans le Installations sportives de Chantrea.

le Txantrea arrive avec impatience au neuvième jour après avoir remporté la victoire à l’extérieur au Miguel Sola par 0-2 devant le Peña Azagresa, avec tant de Ursua Oui Alcuaz. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des huit matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 48 buts en faveur et 33 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Bidezarra ne pouvait pas gagner à Télécharger lors de leur dernier match (0-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière en championnat. À ce jour, sur les huit jeux que le FC Bidezarra Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté trois avec un bilan de 30 buts pour et 36 contre.

En tant que local, le Txantrea Il a réalisé des chiffres de trois victoires et une défaite en quatre matchs disputés dans son domaine, donc on ne pourra pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le FC Bidezarra Il a un bilan de deux victoires, une défaite et un nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc un adversaire assez fort à l’extérieur que les locaux doivent affronter.

En référence à sa position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Txantrea ils devancent l’équipe visiteuse avec 15 points d’avance. le Txantrea Il arrive à la rencontre avec 44 points à son casier et occupe la deuxième place avant le match. En revanche, les visiteurs totalisent 29 points et occupent la sixième position de la compétition.