Aperçu du match: Udinese – Torino

09/04/2021 à 20:46 CEST

Samedi prochain à 20h45 se jouera le match du trentième tour de Serie A, qui affrontera le Udinese et à Turin dans le Stadio Friuli.

le Udinese atteint le trentième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Atalanta lors du match précédent par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté huit des 29 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 32 buts en faveur et 39 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Turin a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Juventus lors de son dernier match, il vient donc au match avec la prétention de garder les trois points cette fois. Avant ce match, le Turin ils avaient gagné dans quatre des 28 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un score de 41 buts pour et 52 contre.

En référence à la performance locale, le Udinese Ils ont réalisé des chiffres de cinq victoires, six défaites et trois nuls en 14 matchs à domicile, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Turin ils ont gagné trois fois, perdu sept fois et fait match nul quatre fois dans leurs 14 matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manque lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stadio Friuli et le bilan est de trois défaites et six nuls en faveur de la Udinese. De même, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Turin. La dernière confrontation entre les Udinese et le Turin Cette compétition a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminée par un score de 2-3 pour les locaux.

À ce moment, le Udinese il est en tête du classement avec une différence de neuf points par rapport à son rival. L’équipe de Luca Gotti Il entre en jeu en douzième position et avec 33 points avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en dix-septième position avec 24 points.