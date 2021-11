Aperçu du match UE Costa Brava vs Real Madrid Castilla

Castilla cherchera à décoller à l’extérieur cette saison en visitant la 18e place de la Costa Brava samedi.

Jusqu’à présent, les réserves n’ont pas encore remporté de match sur la route après avoir perdu leurs cinq matches à l’extérieur jusqu’à présent. Heureusement, ils ont réussi à briser une séquence de cinq matchs sans victoire en championnat avec une victoire de retour sur Villarreal B la dernière fois et visitent maintenant l’équipe avec le troisième pire record à domicile du groupe 2.

La Costa Brava n’a remporté qu’une seule victoire jusqu’à présent cette saison et c’était il y a huit semaines. Depuis lors, ils ont disputé six matchs et n’ont qu’un seul point à montrer avec quelques ecchymoses entre les deux. Castilla n’a pas été beaucoup mieux au cours de la même période, un fait qui pourrait remonter le moral de l’équipe pour l’hôte de samedi. Cependant, le fait que l’équipe de Raul ait réussi à marquer plus de deux fois plus de buts que l’équipe catalane jusqu’à présent cette saison pourrait bien donner à Castilla un léger avantage dans cette égalité.

Ils seront privés de Miguel Gutierrez, Antonio Blanco et Toni Fuidas, tous trois ayant été sélectionnés pour la première équipe. Juan Latasa s’est entraîné avec l’équipe senior cette semaine, mais a raté la sélection de l’équipe et devrait donc être entièrement disponible pour Raul. Il n’y a pas de nouvelles blessures pour l’équipe et il est probable que nous verrons une équipe similaire à celle qui s’est alignée contre Villarreal B le week-end dernier.

Ce sera la première rencontre compétitive entre ces deux parties et sera disponible pour certains téléspectateurs avec un abonnement Footters.