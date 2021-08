Aperçu du match : Union de Philadelphie

02/08/2021 à 14h01 CEST

Le Union de Philadelphie jouera son vingt-deuxième match en Major League Soccer contre le le feu de Chicago, qui doit commencer ce lundi à 0h00 dans le Parc Subaru.

Le Union de Philadelphie affronte la vingt-deuxième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul lors du dernier match disputé contre le Inter Miami. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté six des 16 matchs disputés à ce jour et cumulent un chiffre de 16 buts encaissés contre 20 en faveur.

Concernant les visiteurs, le le feu de Chicago il a été battu par 1-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Toronto FC, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et canaliser sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les 15 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté trois et accumule un chiffre de 27 buts contre 17 en faveur.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Union de Philadelphie ils ont gagné quatre fois, ont été battus deux fois et ont fait match nul une fois en sept matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Dans le rôle de visiteur, le le feu de Chicago a un bilan de cinq défaites en cinq matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Union de Philadelphie Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Parc Subaru et le bilan est de deux défaites et deux nuls en faveur de la Union de Philadelphie. De même, les locaux ont un total de sept matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Major League Soccer. La dernière fois qu’ils ont joué le Union de Philadelphie et le le feu de Chicago Dans cette compétition, c’était en juin 2021 et ils ont fini par faire match nul 3-3.

A ce jour, entre le Union de Philadelphie et le le feu de Chicago il y a une différence de 12 points dans le classement. L’équipe de Jim Curtin Il entre dans le match en cinquième position et avec 24 points avant le match. Pour sa part, le feu de Chicago il a 12 points et est classé treizième du tournoi.