Aperçu du match: Valence Femmes

27/03/2021 à 20:14 CET

Dimanche prochain à 20h30 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de la Primera Iberdrola, qui affrontera Valence et à Athlétisme dans le Antonio Puchades.

Le Valence femmes atteint le vingt-quatrième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Athletic Club Femmes lors du match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 23 matches disputés à ce jour dans la Primera Iberdrola avec un chiffre de 35 buts en faveur et 48 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Atlético de Madrid Féminin a subi une défaite à la Sporting de Huelva Femmes lors du dernier match (1-0), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans la compétition. Sur les 23 matchs qu’il a disputés cette saison de la Primera Iberdrola, le Atlético de Madrid Féminin il en a remporté 12 avec un bilan de 43 marqués contre 23 concédés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Valence femmes Il a réalisé un bilan de cinq victoires, trois défaites et trois nuls en 11 matchs disputés dans son domaine, indiquant qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. À la maison, le Atlético de Madrid Féminin Ils ont un bilan de six victoires, trois défaites et trois nuls en 12 matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui en fait un rival assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Antonio Puchades, obtenant en conséquence sept défaites et deux nuls en faveur de la Valence femmes. À son tour, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Valence. La dernière fois qu’ils ont joué au Valence et le Athlétisme dans cette compétition c’était en février 2021 et le match s’est terminé sur un 4-1 favorable à la Athlétisme.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Atlético de Madrid Féminin est en avance sur le Valence femmes avec une différence de 16 points. À ce moment, le Valence femmes il a 25 points et est en dixième position. Pour sa part, Atlético de Madrid Féminin il a 41 points et se classe sixième du tournoi.