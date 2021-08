Aperçu du match : Vancouver Whitecaps

in

29/08/2021 à 04:10 CEST

Les Whitecaps de Vancouver joue ce lundi à 4h00 son trentième match de Major League Soccer contre le Véritable lac salé dans le Stade BC Place.

Les Whitecaps de Vancouver vient avec optimisme pour le match de la trentième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Los Angeles FC dans son stade (2-1) et contre lui Austin FC hors de son terrain (1-2). Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté cinq des 20 matches disputés à ce jour en Major League Soccer, avec 23 buts pour et 30 contre.

Concernant les visiteurs, le Véritable lac salé ne pouvait pas faire face à la Rapides du Colorado lors de son dernier match (2-1), il arrive donc au match avec le besoin de reconquérir la victoire sur le terrain de Whitecaps de Vancouver. À ce jour, sur les 20 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté sept et ajoute un chiffre de 23 buts encaissés à 30 en faveur.

En tant que local, le Whitecaps de Vancouver il a gagné quatre fois, a été battu trois fois et a fait match nul deux fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Véritable lac salé a un bilan de deux victoires, cinq défaites et deux nuls en neuf matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Whitecaps de Vancouver pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de Whitecaps de VancouverEn fait, les chiffres montrent trois défaites et un match nul pour l’équipe à domicile. La dernière rencontre qu’ils ont jouée ensemble dans cette compétition a eu lieu en juillet 2021 et s’est terminée par un résultat de 0-4 en faveur de la Véritable lac salé.

Actuellement, entre Whitecaps de Vancouver et le Véritable lac salé il y a une différence de quatre points dans le classement. L’équipe de Marc dos santos Il arrive au match en dixième position et avec 23 points avant le match. Quant à son rival, le Véritable lac salé, est en sixième position avec 27 points.