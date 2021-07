Aperçu du match : Vancouver Whitecaps

in

20/07/2021 à 04h00 CEST

Mercredi prochain à 04h00 se jouera le match du dix-neuvième tour de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Whitecaps de Vancouver et à Dynamo de Houston dans le Stade BC Place.

le Whitecaps de Vancouver atteint le dix-neuvième tour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Véritable lac salé dans le match précédent par un score de 0-4. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des 12 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec 12 buts pour et 22 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Dynamo de Houston il a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Sondeurs de Seattle, il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. Sur les 13 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Dynamo de Houston Il en a remporté trois et additionne le chiffre de 19 buts contre 16 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Whitecaps de Vancouver il a gagné deux fois et a été battu trois fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Dynamo de Houston Il a un bilan de quatre défaites et trois nuls en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Whitecaps de Vancouver pour essayer de briser les statistiques.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Whitecaps de Vancouver, les chiffres montrent sept victoires et deux nuls pour les hôtes. À son tour, l’équipe locale a une séquence de neuf matchs d’affilée sans perdre à domicile contre le Dynamo de Houston. Le dernier affrontement entre les Whitecaps de Vancouver et le Dynamo de Houston Ce tournoi s’est joué en mai 2021 et s’est terminé sur un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir qu’avant que le match ne soit joué, le Dynamo de Houston est en avance sur le Whitecaps de Vancouver avec une différence de six points. L’équipe de Marc dos santos Il entre en jeu en treizième position et avec neuf points avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en septième position avec 15 points.