Aperçu du match : Vegalta Sendai

13/08/2021 à 12:00 CEST

Le Yokohama visite ce samedi pour Stade Yurtèque Sendai se mesurer avec Vegalta Sendai à sa vingt-quatrième manche de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

Le Vegalta Sendai Il affronte le match de la vingt-quatrième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 0-0 contre le Cerise d’Osaka à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des 23 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 18 buts pour et 36 contre.

Du côté des visiteurs, le Yokohama a réussi à gagner lors de ses deux derniers matchs contre lui Nagoya Grampus dans son fief et le Sanfrecce Hiroshima à l’extérieur, par 2-0 et 0-1 respectivement, ils ont donc l’intention de profiter de l’élan gagnant au stade Vegalta Sendai. À ce jour, sur les 23 matchs que l’équipe a disputés en J1 Ligue japonaise, elle en a remporté trois avec un bilan de 16 buts pour et 51 contre.

En tant que local, le Vegalta Sendai Il a un bilan de deux victoires, cinq défaites et quatre nuls en 11 matchs joués dans son domaine, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. Aux sorties, le Yokohama Il a un bilan d’une victoire, neuf défaites et un nul en 11 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade du Vegalta Sendai pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Vegalta Sendai et les résultats sont d’une égalité pour les locaux. La dernière rencontre entre les Vegalta Sendai et le Yokohama Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est soldé par un match nul (2-2).

A ce jour, le Vegalta Sendai il est en tête du classement avec un écart de quatre points par rapport à son rival. L’équipe de Makoto Téguramori Il arrive au match en dix-huitième position et avec 18 points avant le match. Pour sa part, Yokohama il compte 14 points et occupe la vingtième position du classement.