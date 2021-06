Aperçu du match : Vera – Villa Santa Brígida

12/06/2021 à 13h00 CEST

le Villa Santa Brígida voyage ce dimanche à Nouveau Salvador Ledesma se mesurer avec Véra dans son huitième tour de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 13h00.

le Véra Il affronte la huitième journée du tournoi avec l’envie de vaincre sa position après avoir fait match nul lors du dernier match disputé contre les Arucas. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent et ont encaissé 28 buts contre et marqué 28 en faveur.

Pour sa part, Villa Santa Brígida il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Tacoronte athlétique dans son fief et le Victoria athlétique hors de son terrain, 1-0 et 1-2 respectivement et veut répéter le résultat contre le Véra de poursuivre sa séquence de victoires. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté quatre avec un chiffre de 28 buts pour et 25 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Véra Il a gagné une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Villa Santa Brígida ils ont gagné une fois et perdu une fois lors de leurs trois matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Nouveau Salvador LedesmaEn fait, les chiffres montrent deux victoires, quatre défaites et trois nuls en faveur de la Véra. À son tour, l’équipe locale connaît une séquence de deux matchs de suite sans perdre à domicile contre les Villa Santa Brígida. Le dernier match auquel ils ont joué Véra et le Villa Santa Brígida dans ce concours a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminé par un résultat de 2-3 en faveur de la Véra.

A ce jour, entre le Véra et le Villa Santa Brígida il y a une différence de trois points dans le classement. L’équipe de Adonaï Martin il se classe deuxième avec 35 points sur son tableau de bord. Quant à l’équipe visiteuse, le Villa Santa Brígida, est quatrième avec 32 points.