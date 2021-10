Aperçu du match : VfL Wolfsburg

10/01/2021 à 15h32 CEST

Samedi prochain à 15h30 se jouera le match de la septième journée de Bundesliga, dans lequel nous les verrons affronter les Wolfsbourg et à Mönchengladbach dans le Arène Volkswagen.

Les VfL Wolfsbourg Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la septième journée après avoir subi une défaite contre lui Hoffenheim dans le match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des six matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer huit buts pour et cinq contre.

Du côté des visiteurs, le Borussia Mönchengladbach Il a remporté la victoire contre le Borussia Dortmund lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Denis Zakaria, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de VfL Wolfsbourg. Avant ce match, le Borussia Mönchengladbach ils avaient gagné dans deux des six matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec un record de six buts pour et neuf contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le VfL Wolfsbourg ils ont réalisé un bilan de deux victoires et un match nul en trois matchs joués dans leur stade, c’est pourquoi ils se présentent comme une équipe solide dans leur stade, obtenant la plupart des points joués. A la maison, le Borussia Mönchengladbach Il a été battu trois fois lors de ses trois matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la VfL Wolfsbourg si vous voulez améliorer ces chiffres.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la VfL Wolfsbourg et les résultats sont deux défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de 17 matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Bundesliga. Le dernier match entre Wolfsbourg et le Mönchengladbach Cette compétition s’est jouée en février 2021 et s’est terminée par un match nul 0-0.

En analysant le tableau de qualification de la Bundesliga, nous pouvons voir que les locaux commencent avec un avantage de six points. A ce moment, le VfL Wolfsbourg il compte 13 points et occupe la troisième position. Quant au rival, le Borussia Mönchengladbach, est en onzième position avec sept points.