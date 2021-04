Aperçu du match: Villarrubia – Atlético B

09/04/2021 à 18:45 CEST

Samedi prochain au Municipal À 18h45, le Villarrubia et le Athlétisme dans le match correspondant au jour numéro 2 de la deuxième phase du deuxième B.

le Villarrubia a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond au deuxième jour après avoir perdu le dernier match contre le Poblense par un score de 2-1.

Du côté des visiteurs, le Athlétique B a subi une défaite contre Socuéllamos dans le dernier match (0-1), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et guider sa carrière au championnat.

En ce moment, entre le Villarrubia et le Athlétique B il y a une différence d’un point dans le classement. le Villarrubia Il arrive au meeting avec 20 points dans son casier et occupe la troisième place avant le match. Pour sa part, Athlétique B il a 19 points et est classé cinquième du tournoi.