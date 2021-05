Aperçu du match: Villaverde – Paracuellos Antamira

29/05/2021 à 12:16 CEST

Dimanche prochain à 11h30 se jouera le match de la neuvième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui mesurera à Villaverde et à Paracollos dans le Boetticher.

le Villaverde il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la neuvième journée après avoir subi une défaite contre lui San Fernando de Henares dans le match précédent par un résultat de 1-0. De plus, les locaux n’ont gagné dans aucun des huit matches disputés jusqu’à présent en deuxième phase de troisième division et ajoutent un chiffre de 43 buts encaissés contre 23 en faveur.

Concernant les visiteurs, le Paracuellos Antamira a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre L’Alamo en tant que local et le Real Aranjuez CF hors de son terrain, respectivement 2-1 et 2-3, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Villaverde. À ce jour, sur les sept matches que le Paracuellos Antamira dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté cinq avec 33 buts en faveur et 33 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Villaverde ils ont perdu trois fois et ont fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui en retour donnent de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Paracuellos Antamira Il a un bilan de deux victoires, une défaite et un match nul en quatre matchs joués, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Boetticher, en fait, les chiffres montrent une victoire, deux défaites et trois nuls en faveur du Villaverde. De même, les visiteurs accumulent plein de victoires dans le stade de Villaverde, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont affronté le Villaverde et le Paracollos dans ce tournoi c’était en février 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-1 pour le Paracollos.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 19 points en faveur de la Paracuellos Antamira. le Villaverde Il compte 23 points au casier, se classant à la neuvième place. Quant au rival, le Paracuellos Antamira, est en deuxième position avec 42 points.