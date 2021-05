Aperçu du match: Ville de Lucena

15/05/2021 à 12:21 CEST

Dimanche prochain à 12h00 le match de la dernière journée de la deuxième phase de la troisième division aura lieu pour al Lucena City et à Ceuta dans le Stade de la ville de Lucena.

le Lucena City Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au sixième jour après avoir subi une défaite contre lui Xerez Deportivo lors du match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans deux des cinq matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 39 buts pour et 21 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Ceuta a réalisé un nul nul contre le Salerm Puente Genil, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle a remporté l’un d’entre eux avec un chiffre de 31 buts en faveur et 23 contre.

En tant que local, le Lucena City a gagné une fois et a perdu une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes Ceuta, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Stade de la ville de Lucena. Dans le rôle de visiteur, le Ceuta a un équilibre entre une défaite et un match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Lucena City ajouter un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade de la ville de Lucena et la balance est de deux défaites en faveur de Lucena City. De même, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Lucena City, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont joué au Lucena City et le Ceuta dans ce tournoi c’était en novembre 2019 et le match s’est conclu sur un 1-0 favorable à la Ceuta.

En ce moment, entre le Lucena City et le Ceuta il y a une différence de 13 points dans le classement. le Lucena City Il a 47 points dans la surface, se classant quatrième. Pour sa part, Ceuta il a 34 points et se classe cinquième dans la compétition.