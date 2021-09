Aperçu du match : Vissel Kobe

17/09/2021 à 11h00 CEST

Samedi prochain à 11h00 se jouera la rencontre de la vingt-neuvième journée de la J1 Ligue japonaise, qui affrontera les Vissel Kobé et à Consadole Sapporo dans le Stade NOEVIR Kobe.

Les Vissel Kobé Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-neuvième journée après avoir subi une défaite contre lui FC Tokyo dans le match précédent par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 27 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise, avec 41 buts pour et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Consadole Sapporo Il a remporté la victoire contre le Cerise d’Osaka lors de leur dernier match de la compétition (0-2), avec autant de Douglas et Aoki, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Vissel Kobé. Avant ce match, le Consadole Sapporo ils avaient remporté 11 des 28 matchs disputés en J1 Ligue japonaise cette saison et cumulaient un chiffre de 39 buts encaissés contre 35 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Vissel Kobé Il a gagné six fois, il a perdu trois fois et il a fait quatre nuls en 13 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Consadole Sapporo, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se disputent dans le Stade NOEVIR Kobe. Aux sorties, le Consadole Sapporo il a gagné quatre fois et a été battu cinq fois en 13 matchs jusqu’à présent, ce qui fait de lui un outsider performant.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade NOEVIR Kobe et le bilan est une défaite et un match nul en faveur de la Vissel Kobé. Le dernier match auquel ils ont joué Vissel Kobé et le Consadole Sapporo Ce tournoi a eu lieu en mars 2021 et s’est terminé sur un résultat de 3-4 en faveur du Vissel Kobé.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que l’équipe locale dispose d’un avantage de neuf points par rapport au Consadole Sapporo. Les Vissel Kobé Il arrive au meeting en cinquième position avec 48 points au casier. En revanche, les visiteurs sont en dixième position avec 39 points.