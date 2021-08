Aperçu du match : Vissel Kobe

in

08/08/2021 à 11h00 CEST

Lundi prochain à 11h00 se jouera le match de la vingt-troisième journée de la J1 Japanese League, qui mesurera à Vissel Kobé et à Kashiwa reysol dans le Stade NOEVIR Kobe.

Le Vissel Kobé arrive avec impatience au vingt-troisième match après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Crevette Osaka hors de son champ et contre lui bellmar Shonan dans leur stade par 1-2 et 3-1, respectivement. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 11 des 22 matchs disputés à ce jour en J1 Japanese League, avec 35 buts pour et 21 contre.

Du côté des visiteurs, le Kashiwa reysol a été imposé à Bois de Kashima 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Christian Oui Pedro Raul, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Vissel Kobé. Avant ce match, le Kashiwa reysol ils avaient remporté six des 22 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison, avec un bilan de 22 buts marqués contre 32 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Vissel Kobé il a gagné cinq fois, il a été battu une fois et il a fait match nul quatre fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Kashiwa reysol Il a un record de deux victoires, sept défaites et deux nuls en 11 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant au stade de Vissel Kobé et le bilan est de quatre victoires, cinq défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée sur un score de 1-2 pour les locaux.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir que les locaux sont au dessus des Kashiwa reysol avec une différence de 21 points. Le Vissel Kobé Il arrive au meeting en troisième position avec 41 points au casier. Pour sa part, le Kashiwa reysol il compte 20 points et occupe la seizième position du classement.