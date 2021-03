Aperçu du match: Werder Brême

19/03/2021 à 15:33 CET



Le Wolfsburg visitez ce samedi pour Weserstadion se mesurer avec Werder Brême à son vingt-sixième tour de Bundesliga, qui débutera à 15h30.

Le Werder Brême atteint le vingt-sixième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Bayern Munich lors du match précédent par un score de 1-3. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté sept des 25 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 30 buts pour et 36 contre.

Du côté des visiteurs, le VfL Wolfsburg a été imposé à Schalke 04 5-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Wouter Weghorst, Ridle Baku, Shkodran mustafi, Josip Brekalo Oui Maximilien Philippe, alors il espère répéter le marqueur, maintenant dans le stade de la Werder Brême. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté 13 et accumule un chiffre de 21 buts encaissés contre 43 en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Werder Brême Il a un bilan de trois victoires, cinq défaites et quatre nuls en 12 matchs disputés à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le VfL Wolfsburg ils ont perdu trois fois et fait match nul cinq fois en 13 matches, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Werder Brême et les résultats sont 10 défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière confrontation entre les Werder Brême et le Wolfsburg Dans cette compétition, il a été joué en novembre 2020 et s’est conclu avec un résultat de 5-3 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Bundesliga, nous pouvons voir qu’avant le match, le VfL Wolfsburg est en avance sur le Werder Brême avec une différence de 18 points. Les locaux arrivent au meeting en douzième position et avec 30 points dans le casier. Pour sa part, le VfL Wolfsburg il compte 48 points et occupe la troisième place du classement.