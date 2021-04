Aperçu du match: Wolverhampton Wanderers

04/04/2021 à 22:13 CEST

Lundi prochain à 21h15 se jouera le match du trentième jour de la Premier League, qui affrontera Wolverhampton et à Jambon de l’Ouest dans le Stade Molineux.

le Wolverhampton Wanderers atteint le trentième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Manchester City lors du match précédent par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 29 matches disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer 28 buts pour et 38 contre.

Du côté des visiteurs, le Jambon de l’Ouest a récolté une égalité à trois contre le Arsenal, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Sur les 29 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Premier League, le Jambon de l’Ouest Il en a remporté 14 et a un solde de 45 points marqués contre 35 points reçus.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre l’intégralité de la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

En termes de performances à domicile, le Wolverhampton Wanderers a gagné cinq fois, a été battu cinq fois et a fait match nul quatre fois en 14 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Jambon de l’Ouest vous aurez peut-être la chance d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. Aux sorties, le Jambon de l’Ouest a un solde de six victoires, cinq défaites et trois nuls en 14 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que les joueurs du Wolverhampton Wanderers Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Wolverhampton Wanderers et les résultats sont deux victoires, une défaite et un nul pour les locaux. De même, les locaux ont une séquence de deux matchs consécutifs remportant à domicile contre le Jambon de l’Ouest. La dernière fois qu’ils ont affronté le Wolverhampton et le Jambon de l’Ouest dans ce tournoi c’était en septembre 2020 et le match s’est conclu avec un score de 4-0 en faveur de Jambon de l’Ouest.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, on peut voir que l’équipe visiteuse est en avance sur la Wolverhampton Wanderers avec une différence de 14 points. L’équipe de Nuno Espírito Santo Il arrive au match en treizième position et avec 35 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 49 points et occupent la cinquième position de la compétition.