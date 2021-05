Aperçu du match: Yokohama F.Marinos

21/05/2021 à 10h00 CEST

le Kashiwa Reysol visitez ce samedi pour Stade Nissan se mesurer avec Yokohama F. Marinos dans son quinzième match de la J1 Japanese League, qui débutera à 10h00.

le Yokohama F. Marinos Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au quinzième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Bois de Kashima par un score de 5-3. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans huit des 13 matches disputés à ce jour dans la Ligue japonaise J1, avec 28 buts en faveur et 13 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Kashiwa Reysol ne pouvait pas faire face à la FC Tokyo lors de leur dernier match (0-4), de sorte qu’une victoire contre le Yokohama F. Marinos cela l’aiderait à améliorer son bilan dans le tournoi. À ce jour, sur les 14 matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté quatre avec un bilan de 12 buts en faveur et 19 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Yokohama F. Marinos a réalisé un bilan de cinq victoires et deux nuls en sept matchs joués dans son domaine, des chiffres qui parlent positivement de l’équipe de Ange Postecoglou quand il joue à la maison. Dans le rôle de visiteur, le Kashiwa Reysol ils ont gagné une fois et fait match nul une fois en huit matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent que l’équipe manquait lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stade Nissan et le bilan est de quatre défaites et six nuls en faveur de la Yokohama F. Marinos. À son tour, l’équipe locale a une séquence de cinq matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Kashiwa Reysol. La dernière fois qu’ils ont joué au Yokohama F. Marinos et le Kashiwa Reysol dans la compétition était en septembre 2020 et le match s’est terminé sur un 1-3 favorable à la Yokohama F. Marinos.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on constate que les locaux sont en tête avec un avantage de 14 points par rapport à la Yokohama F. Marinos. le Yokohama F. Marinos Il arrive au meeting avec 27 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. Quant à son rival, le Kashiwa Reysol, est en quinzième position avec 13 points.