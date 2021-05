Aperçu du PIB de l’Inde au quatrième trimestre: l’économie s’est peut-être améliorée; Les estimations du PIB pour l’exercice 22 ont été réduites

Le Bureau central des statistiques (CSO) révélera plus tard dans la journée les performances de l’économie indienne au cours du trimestre de janvier à mars et de l’exercice complet frappé par la pandémie.

Données du PIB de l’Inde au quatrième trimestre de l’exercice 21 aujourd’hui: La croissance économique de l’Inde devrait avoir continué de croître au quatrième trimestre fiscal de l’année dernière 2020-2021, les économistes prévoyant une croissance du PIB de 1,3 à 3,5% en glissement annuel en janvier-mars. Cependant, les économistes continuent de s’attendre à une contraction pour l’ensemble de l’exercice 2020-2021, en raison du blocage sévère observé au cours des premiers trimestres. Le Bureau central des statistiques (CSO) révélera plus tard dans la journée les performances de l’économie indienne au cours du trimestre de janvier à mars et de l’exercice complet frappé par la pandémie. Le PIB de l’Inde a augmenté de 0,4% au cours du trimestre d’octobre à décembre de l’exercice 2020-2021.

Prévisions de croissance du PIB pour le trimestre de janvier à mars

Rahul Bajoria, économiste en chef de Barclay pour l’Inde: 3,5%



Rahul Bajoria pense que la résurgence de la vague COVID-19 a mis fin à une reprise économique qui prenait de l’ampleur. «Nous nous attendons à ce que l’économie ait progressé de 3,5% en glissement annuel au quatrième trimestre de l’exercice 21, car une base basse et de solides gains séquentiels ont contribué à propulser la croissance du PIB à un sommet de cinq trimestres», a-t-il déclaré. Rahul Bajoria a ajouté que le secteur agricole est susceptible d’être resté résilient, car les arrivées importantes sur le marché de gros et les achats élevés de récoltes par le gouvernement indiquent une forte saison de récolte du rabi.

Économiste en chef de l’ICRA Aditi Nayar: 2%



«Avec une reprise généralisée des volumes bénéficiant de la base faible du début du verrouillage national en mars 2020, nous prévoyons que la croissance de la GVA aux prix de base s’est améliorée à 3,0% au quatrième trimestre de l’exercice 2021», a déclaré Aditi Nayar. L’ICRA s’attend à ce que l’amélioration de la croissance en glissement annuel de la VAB aux prix de base au quatrième trimestre ait été tirée par l’industrie et les services, avec une détérioration prévue des performances de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

Upasana Chachra, économiste de Morgan Stanley: 2,5%

«Nous prévoyons une reprise de la croissance du PIB à 2,5% en glissement annuel au cours du QE de mars, dans un contexte d’amélioration généralisée de tous les composants. Les indicateurs à haute fréquence tels que le PMI, le fret ferroviaire, la demande d’électricité, les recouvrements de la TPS et les factures E-Way se sont tous améliorés dans le cadre d’une meilleure situation COVID-19 au cours du trimestre », a déclaré Morgan Stanley dans une note la semaine dernière. Morgan Stanley estime une amélioration générale dans le secteur des services, tandis que la croissance de l’industrie devrait refléter un léger ralentissement séquentiel.

Soumya Kanti Ghosh, conseillère économique en chef de la State Bank of India: 1,3%

Soumya Kanti Ghosh a déclaré que les résultats des entreprises ont renforcé le fait que la croissance du quatrième trimestre serait bien meilleure que celle du troisième trimestre. «Le GVA corporate de 625 entreprises a augmenté de 62,04% au T4, contre 12,98% de croissance au T3 (sur 4164 entreprises)», a-t-il souligné.

La contraction de l’année complète doit être à un chiffre

Sur la base des estimations de croissance du quatrième trimestre, SBI a fixé la contraction du PIB pour l’année complète à 7,3%, en baisse par rapport aux 7,4% prévus précédemment. Au cours de l’exercice 2019-2020, la croissance du PIB s’est établie à 4,2%. Les estimations de SBI sont modestes que celles établies par le NSO et la Reserve Bank of India. Alors que NSO estime que la contraction de l’année complète est de 8%, le RBI l’estimait à 7,5%.

Une image sombre à venir en FY22?

La féroce deuxième vague devrait avoir un impact sur la croissance du PIB de l’Inde à l’avenir au cours de l’exercice 2021-2022. “Bien que l’impact de la deuxième vague sur l’économie réelle semble être limité jusqu’à présent sur le papier”, a déclaré SBI. “La perte de PIB réel serait de l’ordre de Rs 4-4,5 lakh crore et donc la croissance du PIB réel serait de l’ordre de 10% -15% (par rapport aux prévisions RBI de 26,2%)”, ont-ils ajouté.

Barclay’s a également réduit ses prévisions pour cet exercice. “Nous réduisons à nouveau notre prévision de croissance du PIB de référence pour les exercices 2021-22, la ramenant à 9,2% en glissement annuel contre 10% plus tôt et 11% avant le déclenchement de la deuxième vague”, ont-ils déclaré.

