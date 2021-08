Aperçu du PIB du premier trimestre de l’Inde : forte croissance à deux chiffres attendue ; économie imperturbable par la vague de Covid, effet de base en jeu

Le rebond attendu de la croissance économique témoignerait également de la forte activité des consommateurs, imperturbable par la deuxième vague de la pandémie de covid-19. (Photo : REUTERS)

L’économie indienne devrait avoir connu une croissance à deux chiffres au cours du trimestre d’avril à juin de cet exercice, aidée par une base faible de l’année précédente. Le rebond attendu de la croissance économique témoignerait également de la forte activité des consommateurs, imperturbable par la deuxième vague de la pandémie de covid-19. Un récent sondage de 41 économistes mené par l’agence de presse . a indiqué que le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 20 % au cours du trimestre de juin, contre une contraction record de 24,4 % au cours de la même période il y a un an. Pendant ce temps, le comité de politique monétaire de la Banque de réserve indienne s’attend à ce que la croissance du PIB pour le trimestre de juin soit de 21,4 %.

Comité de politique monétaire de la RBI :

L’activité économique intérieure commence à se redresser avec le reflux de la deuxième vague. À l’avenir, la production agricole et la demande rurale devraient rester résilientes. La demande urbaine est susceptible de se résorber avec un retard alors que la fabrication et les services intensifs sans contact reprennent à un rythme plus soutenu, et la libération de la demande refoulée acquiert un caractère durable avec un rythme de vaccination accéléré. Les niveaux élevés des prix mondiaux des matières premières et la volatilité des marchés financiers sont toutefois les principaux risques à la baisse. Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, la projection de croissance du PIB réel est retenue à 9,5% en 2021-22 dont 21,4% au T1 ; 7,3 % au T2 ; 6,3 % au T3 ; et 6,1 % au T4 2021-2022. La croissance du PIB réel pour le premier trimestre 2022-2023 est projetée à 17,2 %.

Banque d’État de l’Inde Ecowrap :

Sur la base du modèle SBI Nowcasting, la croissance du PIB prévue pour le premier trimestre de l’exercice 22 serait d’environ 18,5% (avec biais à la hausse). La VAB est estimée à 15 %. Ce qui est important, c’est la possibilité d’une large divergence entre la VAB et le PIB en raison de fortes perceptions fiscales. C’est inférieur aux attentes de RBI de 21,4%. Si l’on regarde les résultats des entreprises annoncés jusqu’à présent, une reprise substantielle est visible dans la GVA des entreprises (EBITDA + coût des employés) au T1 FY22. Dans l’ensemble, la VAB des entreprises de 4069 sociétés a enregistré une croissance de 28,4% au premier trimestre de l’EX22. Cependant, cela est inférieur à la croissance du T4FY22, corroborant ainsi l’estimation du PIB plus faible que ce qui était anticipé précédemment.

Rahul Bajoria, économiste en chef, Barclays :

Nous prévoyons que l’économie indienne a augmenté de 21,2% en glissement annuel au T2 21 (avril-juin, ou T1 de l’exercice 2021-22), car une base faible et une perte d’activité beaucoup plus faible due à la deuxième vague de COVID poussent la croissance à un niveau global. -temps élevé pour un seul trimestre. Nos prévisions suggèrent des risques à la hausse pour notre projection du PIB pour l’exercice 2021-22 de 9,2 %, et si nos prévisions se réalisent, la croissance du PIB pourrait être proche des deux chiffres pour l’exercice en cours. À notre avis, les données du deuxième trimestre montreront un affrontement de deux thèmes contrastés. Bien que la dynamique séquentielle ait ralenti en raison de l’épidémie de COVID, les performances robustes du secteur indien des biens échangeables et une baisse beaucoup plus faible que prévu de l’activité des services devraient soutenir une croissance du PIB beaucoup plus rapide que prévu.

Suman Chowdhury, directeur des analyses, cotes d’acuité et recherche :

Le premier trimestre de l’exercice 22 bénéficie d’un solide soutien sur une base favorable du verrouillage quasi-complet de l’année dernière à l’échelle nationale qui avait entraîné une contraction massive de 24,4% en glissement annuel du PIB du premier trimestre de l’exercice 21. Alors que l’intensité de la deuxième vague de Covid et les blocages qui ont suivi dans presque tous les États ont de nouveau perturbé les services à forte intensité de contact au premier trimestre, la croissance devrait être soutenue par la résilience relative du secteur industriel dans cette phase de la pandémie, hausse régulière des exportations et amélioration des niveaux de dépenses en capital de l’État en dehors du facteur de base. Un impact plus faible des blocages sur le secteur industriel se manifeste dans l’impression IIP du premier trimestre, qui a enregistré une croissance de 44,9% en glissement annuel. Le dynamisme du secteur des exportations se reflète non seulement par la croissance de 86,0 % en glissement annuel, mais également par une croissance de 18,0 % par rapport à celle du T1FY20. Nous avons prévu une croissance de la VAB en glissement annuel de ~20,0% et une croissance du PIB de ~22,0%-23,0 % pour le premier trimestre de l’exercice22. Cependant, les niveaux absolus de production seront toujours inférieurs aux niveaux d’avant Covid, à savoir le premier trimestre de l’exercice 20, ce qui implique que l’économie doit encore couvrir le terrain perdu avant de s’engager sur une trajectoire de croissance durable. Une contraction séquentielle à deux chiffres de la VAB et du PIB est également attendue vis-à-vis du T4FY21, étant donné le sévère impact sur le secteur des services.

Nirmal Bang Actions institutionnelles :

Nous fixons la croissance du PIB pour 1QFY22 à 16%, en hausse par rapport à notre estimation précédente de 10% sur une reprise relativement rapide en juin 21 alors que l’économie s’ouvrait après la deuxième vague de covid en Inde. De plus, étant donné que les blocages étaient principalement concentrés en mai’21, l’économie fonctionnait au moins à 90 % de sa capacité alors même que la deuxième vague atteignait un pic. Enfin, alors que l’économie formelle était résiliente au milieu de la deuxième vague de covid, même l’économie manufacturière informelle n’est pas entrée dans un arrêt complet, contrairement au 1QFY21. Avec les performances meilleures que prévu au 1QFY22, nous augmentons nos prévisions de PIB pour l’EX22 à 8,5% contre 7% plus tôt. Notre prévision de GVA pour l’EX22 s’élève à 8,3%. Bien que nous n’excluions pas une troisième vague de covid et par conséquent des restrictions de confinement intermittentes, nous pensons que son impact économique est susceptible d’être plus modéré par rapport à la deuxième vague de covid et est largement pris en compte dans nos prévisions. De plus, à mesure que la vaccination s’accélère, l’impact de toute troisième vague de covid, même sur les services intensifs de contact, peut être plus modéré. Nous prévoyons que la croissance au 1TFY22 sera tirée par l’industrie (hors construction) en croissance de 35% en glissement annuel, tandis que la croissance du secteur agricole et des secteurs connexes pourrait se modérer à 2,5% en glissement annuel. Les services (y compris la construction) devraient croître de 12,7% en glissement annuel, tirés par le secteur de la construction.