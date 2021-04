Aperçu du premier aperçu de Batman / Superman # 17 ⋆ .

]]>]]>

DC Comics a donné aux fans un aperçu de Batman / Superman # 17 avec la publication d’un premier aperçu illimité du problème; Vérifiez le ici…

Dans un monde où la fusée de Superman n’a jamais atteint la Terre, le chevalier noir et son acolyte découvrent une faille surprenante entre les dimensions. De l’autre côté: un monde où Martha Wayne a survécu et où Bruce n’a jamais grandi pour devenir Batman! Non seulement cela, mais un extraterrestre étrange a émergé de la faille qui est plus rapide qu’une locomotive et peut sauter de grands bâtiments d’un seul bond… le Superman de Metropolis! Lorsque ces mondes se heurtent, les architectes de cette histoire alternative sont révélés, et les seuls qui peuvent contrecarrer leurs expériences mortelles sont le Batman et Superman de Earth-0! C’est une aventure dynamique dans deux mondes!

Batman / Superman # 17 sera mis en vente le 27 avril.

]]>]]>

Lien source