Aperçu du résultat Wipro Q3 FY22: chiffre d’affaires en croissance jusqu’à 5% au cours du trimestre d’octobre à décembre, impact de la révision des salaires, prévisions en vue

Wipro devrait afficher jusqu’à 5 % de croissance de son chiffre d’affaires en devises constantes au cours du trimestre d’octobre à décembre de l’exercice 22, selon les analystes.

Le cours de l’action Wipro a gagné plus d’un demi pour cent pour atteindre 698,50 roupies mardi, un jour avant la publication des résultats du trimestre d’octobre à décembre. Même si l’action a chuté de près de 3 % au cours des cinq derniers jours et de 3,24 % jusqu’à présent cette année, elle a généré des rendements de 8 % au cours du dernier mois et de 32,25 % en six mois. Cependant, l’action a grimpé de plus de 55% en un an. Wipro devrait afficher jusqu’à 5 % de croissance de son chiffre d’affaires en devises constantes au cours du trimestre d’octobre à décembre de l’exercice 22, selon les analystes. La société publiera ses résultats trimestriels avec Tata Consultancy Services (TCS) et Infosys mercredi. L’indice Nifty IT a également gagné près de 1% en intrajournalier, mené par HCL Technologies, Coforge, Mindtree, Infosys, Tech Mahindra, Wipro, qui ont augmenté de 1 à 4%.

Aperçu des résultats de Wipro Q3 : voici à quoi s’attendre des bénéfices

Prabhudas Lilladher : La société de recherche nationale s’attend à ce que Wipro guide une croissance des revenus QoQ CC de 2-4% pour le T4FY22. Il a déclaré que les marges de Wipro devraient baisser de 50 points de base séquentiellement en raison de l’impact sur le trimestre complet de la hausse des salaires qui a été déployée en septembre pour les niveaux intermédiaires et juniors, de l’impact de l’attrition et d’une utilisation plus faible. La société de recherche a déclaré que les investisseurs devraient se concentrer sur les commentaires sur la croissance des revenus accélérant aux niveaux de leurs pairs plus importants ; pipeline de gros/méga-accord ; croissance des grands comptes ; commentaire du pipeline de gros contrats ; des mesures pour relever les défis du côté de l’offre et défendre les marges ; et les budgets de dépenses informatiques pour CY22E.

Services financiers Motilal Oswal : La société de recherche et de courtage s’attend à ce que la croissance des revenus reste forte avec un certain impact des congés. Il voit également un impact sur la marge en raison de l’attrition et des coûts de personnel plus élevés. Les principaux domaines d’intervention seraient les orientations 4QFY22 et les accords conclus. « La dynamique d’ajout d’employés se poursuivra mais diminuera un peu », a-t-il déclaré.

Nirmal Bang : Il a estimé une croissance des revenus CC QoQ de 5% au troisième trimestre de l’exercice en cours. Il est probable que Wipro maintienne également une prévision de croissance de 2 à 4 % en QoQ au cours du dernier trimestre de l’EX22. Il a déclaré qu’un nouveau flux net sain de nouvelles transactions importantes est essentiel pour maintenir la valorisation de la prime que l’action a commandée ces derniers jours dans l’attente d’une reprise de la croissance des revenus après avoir enregistré une croissance inférieure à celle du secteur au cours de chacune des 10 dernières années. « Nous nous attendons à ce que les marges augmentent modestement à mesure que les hausses de salaires sont terminées et que le levier d’exploitation jouera un rôle », a déclaré la société.

Actions institutionnelles Kotak : Le cabinet d’études s’attend à une croissance séquentielle des revenus de 4,4% en c/c, ce qui est supérieur à la fourchette de référence de 2-4%. La croissance des revenus sera alimentée par la vigueur continue des dépenses discrétionnaires et le succès de l’exploitation des grands comptes. Il s’attend à une baisse de la marge EBIT de 20 points de base en glissement trimestriel en raison de l’impact sur le trimestre complet des révisions salariales aux niveaux intermédiaire et junior qui sont entrées en vigueur le 1er septembre ; taux d’utilisation inférieur des employés ; et l’impact de l’attrition. La société de recherche s’attend à ce que les investisseurs se concentrent sur les leviers pour défendre les marges, notant une augmentation potentielle de la structure des coûts et de la pression salariale ; Le taux d’attrition de 20,5% sur une base ttm est élevé et augmentera probablement à 24-25%. Il a également ajouté que les mesures visant à doter les projets en personnel et à gérer les défis du côté de l’offre seront scrupuleusement suivies; des indications sur les dépenses informatiques pour CY2022E et si elles correspondent à l’optimisme démontré par les analystes du secteur ; le succès à obtenir des augmentations de prix pour compenser les pressions sur les coûts, et le pipeline de méga-accords qui semble s’être tari pour l’industrie.

