Aperçu du week-end de la grande finale d’été du LEC 2021, l’histoire en devenir

Avec une finale alléchante du Lower Bracket entre Fnatic et Rogue, ce sera un excellent week-end d’action LEC.

Avec les trois équipes du LEC désormais verrouillées pour les Mondiaux, nous devons juste savoir qui remportera le Summer Split. Le premier est Fnatic et Rogue, ce dernier cherchant désespérément à annuler sa défaite 3-0 contre les MAD Lions le week-end dernier. Quant à Fnatic, ils ont mené G2 Esports à cinq matchs complets avant d’éliminer les Mondiaux toujours présents 3-2. Bien que ce week-end soit celui qui a excité les fans de l’UE, il a un sentiment étrange à ce sujet étant donné que G2 Esports n’est pas présent, d’autant plus qu’il est maintenant confirmé que Worlds se dirige vers l’Europe.

Quoi qu’il en soit, jetons un coup d’œil à nos trois prétendants aux Mondiaux et à quoi chacun d’eux ressemblera ce week-end dans notre aperçu de la Grande Finale LEC.

Fnatic

Après une victoire massive de 3-2 contre G2 Esports, et leur refusant une place aux Mondiaux dans le processus. Ce fut un week-end inoubliable pour cette nouvelle équipe Fnatic. Au début de la scission, la plupart des gens s’attendaient à très peu d’eux, d’autant plus qu’Adam ferait face à une scission de recrue dans la voie du haut avec Bwipo se déplaçant dans la jungle. Si vous aviez offert à de nombreux fans de Fnatic une place aux Mondiaux il y a quelques mois à peine, ils vous auraient mordu la main, mais maintenant, ils ne voudront rien d’autre qu’un titre Split.

Hylissang était une condition de victoire majeure pour Fnatic contre G2 Esports.

La grande question sera : peuvent-ils le faire ? Après une si belle victoire contre G2 Esports, ils vont certainement croire qu’ils ont ce qu’il faut. L’inquiétude de Fnatic est son bilan contre Rogue et MAD Lions. Avec une fiche de 1-1 contre leur Lower Bracket, ils auront au moins le sentiment d’avoir une chance. Leur bilan contre MAD Lions n’est cependant pas aussi bon. Perdant deux fois lors du Summer Split, les MAD Lions entreront dans le week-end en tant que favoris, quel que soit leur joueur.

Voyou

Pour Rogue, ils se sont encore une fois écrasés contre MAD Lions en séries éliminatoires, ce qui pourrait les préparer à un week-end difficile s’ils parviennent à battre Fnatic. À leur meilleur, Rogue peut battre n’importe qui, et ils devront rebondir ce week-end s’ils veulent avoir une chance. La défaite contre Fnatic les mettrait également en place sous une forme approximative avant les Mondiaux, et Rogue ne voudra pas une répétition des Mondiaux 2020. Alors que cette année-là les a vus affronter un “groupe de la mort”, ils ne se sont retrouvés dans cette position qu’en raison à l’ensemencement. Donc, une 2e tête de série doit être le minimum pour Rogue.

Comme avec Fnatic, Rogue aura l’impression de pouvoir gagner, cependant, ils sauront que la perspective de MAD Lions dans la Grande Finale ne sera pas agréable. Après avoir perdu contre eux au Spring Split et perdu contre eux au dernier tour, Rogue a quelque chose à prouver. Cela dit, Rogue a constamment semblé pauvre contre MAD Lions dans la série Bo5, ils voudront donc renverser ce record s’ils en ont l’occasion.

Lions fous

Après leurs victoires contre G2 Esports (3-1) et Rogue (3-0), les MAD Lions penseront qu’ils peuvent battre n’importe qui, et vous seriez courageux de parier contre eux. Avec une chance de voir Fnatic et Rogue s’affronter, ceux qu’ils finiront par jouer dans la grande finale seront les principaux outsiders. La clé pour MAD Lions sera de conserver leur forme en séries éliminatoires, car après avoir perdu six fois en saison régulière, MAD Lions a exposé sa vulnérabilité à plusieurs reprises.

Carzzy sera probablement la clé du succès des MAD Lions ce week-end.

Peu importe qui ils jouent, les MAD Lions joueront un rôle majeur dans l’histoire du LEC. Ils passeront soit à la troisième place du record de tous les temps du titre LEC. Perdez contre Rogue, leur permettant d’égaler le succès de MAD Lions. Alternativement, Fnatic prend tout et récupère sa couronne LEC, et peut-être inaugure une nouvelle ère pour Fnatic LoL.

Si nous devions faire un pronostic, nous pensons que c’est une Grande Finale MAD Lions contre Fnatic. Cela ira jusqu’à un Game Five, avec Fnatic prenant tout.

Crédits image : Riot Games