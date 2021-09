Aperçu et choix des Panthers contre les Texans

Joueurs disponibles pour moins de 4 000 $ dans les confrontations de Draft Kings

Terrasse Marshall Jr (4 000 $) Chuba Hubbard (3 200 $) Pharaon Brown (2 600 $)

Salut! Bienvenue dans cette nouvelle fonctionnalité ! En guise d’avertissement, ce ne sont pas les joueurs autour desquels votre alignement devrait tourner. Ce sont les coups de volée que vous collez à la queue de votre liste parce que vous avez dépensé trop d’argent pour associer Christian McCaffrey et Brandin Cooks au sommet de votre alignement (et vous devriez; Cooks était la cible prévue pour 10 des 18 passes de Mills en dernier la semaine).

Marshall n’a pas encore enflammé sa première saison en tant que pro, mais il a beaucoup de potentiel et a eu neuf cibles lors de ses deux premiers matchs. Il parcourt généralement des itinéraires plus courts, mais a une vitesse de 4,4 et une taille de zone rouge (6 pi 2, 200 lb) qui pourraient transformer une cible en points massifs. Il vous donnera probablement quelque chose comme six points, mais il n’est qu’à un tacle cassé de tripler cela (et les Texans ont raté 19 tacles jusqu’à présent cet automne).

Si vous pensez que ce jeu va être une explosion, ce pourrait être le temps Hubbard. La recrue était assez oubliable la semaine dernière (huit courses, 10 mètres), mais a presque triplé ses snaps dans un match où les Panthers menaient à deux chiffres au cours des 40 dernières minutes. Il pourrait obtenir une course similaire si l’offensive de Houston est aussi mauvaise que prévu.

Brown obtient le feu vert sur Jordan Akins (2 200 $) à TE2 car il joue un peu plus (68% de la part instantanée contre 61% d’Akins) et est généralement considéré comme le meilleur bloqueur des deux. Compte tenu des sept premiers de la Caroline, il sera chargé de dégager de l’espace et de servir de cible de décharge précieuse. Cela pourrait conduire à quelque chose en ligne avec les cinq objectifs qu’il a obtenus lors du premier match de la saison.